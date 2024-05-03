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14:58, 3 мая 2024Мир

Бразилия усомнилась в необходимости мирной конференции по Украине

Folha de S.Paulo: Бразилия сомневается в необходимости конференции по Украине
Луис Инасиу Лула да Силва

Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: Ton Molina / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Руководство Бразилии сомневается в необходимости мирной конференции по Украине из-за неучастия в ней России. Об этом сообщает бразильская газета Folha de S.Paulo.

«В окружении президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы относятся к предложению Швейцарии скептически, поскольку считают, что встреча окончится безрезультатно в силу того, что конфедерация не пригласила на мероприятие делегацию из России», — передает издание.

Еще одним аспектом, вызывающим сомнения у южноамериканской страны, является тот факт, что конференция организуется по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. Окружение бразильского лидера считает, что «формула мира», которую Киев хочет сделать ключевой темой встречи, «не имеет будущего».

Издание уточняет, что сам Лула да Силва пока не принял решения об участии в конференции.

Ранее посольство России в Швейцарии назвало конференцию по Украине, которая пройдет с 15 по 16 июня в Бюргенштоке, бессмысленной без участия российской делегации. По мнению ведомства, Москве хотят навязать набор ультиматумов.

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      Дарья Устьянцева
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