Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:05, 3 мая 2024Мир

Британия отвергла необходимость отправки контингента НАТО на Украину

МИД Великобритании: нет необходимости в отправке контингента НАТО на Украину

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

На данный момент нет необходимости в отправке контингента НАТО на Украину, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Его цитирует ТАСС.

«Я бы не стал отправлять солдат НАТО в страну, так как это было бы опасной эскалацией. В этом также нет необходимости. К настоящему моменту мы подготовили больше 60 тысяч украинских военных», — сказал дипломат.

Материалы по теме:
«Байден готовит стратегию войны на несколько лет» США посылают многомиллиардную помощь Украине. Как она изменит ход СВО?
«Байден готовит стратегию войны на несколько лет»США посылают многомиллиардную помощь Украине. Как она изменит ход СВО?
24 апреля 2024
«Вероятность прямого столкновения растет» Франция хочет отправить военных НАТО на Украину. Чем это угрожает России?
«Вероятность прямого столкновения растет»Франция хочет отправить военных НАТО на Украину. Чем это угрожает России?
12 марта 2024

Министр также добавил, что «было бы неправильно, если бы солдаты НАТО убивали российских солдат».

Ранее Кэмерон заявил, что Вооруженные силы Украины имеют право самостоятельно выбирать цели для ударов по России с использованием британского оружия.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      В Берлине горит оборонный завод, где производят системы ПВО. Часть города накрыло ядовитым дымом

      Россиянам рассказали об использующих поддельные документы мошенниках

      Обвиненного в расправе над четырехлетним пасынком россиянина арестовали

      Экс-ирок «Локомотива» назвал необходимую для комфортной жизни в Москве сумму

      Возлюбленная Тимати ответила на слухи о пластике

      Власти Берлина даром отдадут виллу Геббельса с одним условием

      В российский суд поступило дело по статье о шпионаже

      «Комитет ингушской независимости» внесли в перечень нежелательных организаций

      Самолет с пассажирами на борту резко сменил курс из-за пыльной бури

      Посетивший около 40 стран российский ведущий оценил перспективу эмиграции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше