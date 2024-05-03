Британия отвергла необходимость отправки контингента НАТО на Украину

МИД Великобритании: нет необходимости в отправке контингента НАТО на Украину

На данный момент нет необходимости в отправке контингента НАТО на Украину, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Его цитирует ТАСС.

«Я бы не стал отправлять солдат НАТО в страну, так как это было бы опасной эскалацией. В этом также нет необходимости. К настоящему моменту мы подготовили больше 60 тысяч украинских военных», — сказал дипломат.

Министр также добавил, что «было бы неправильно, если бы солдаты НАТО убивали российских солдат».

Ранее Кэмерон заявил, что Вооруженные силы Украины имеют право самостоятельно выбирать цели для ударов по России с использованием британского оружия.