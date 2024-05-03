Британия отвергла необходимость отправки контингента НАТО на Украину
МИД Великобритании: нет необходимости в отправке контингента НАТО на Украину
На данный момент нет необходимости в отправке контингента НАТО на Украину, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Его цитирует ТАСС.
«Я бы не стал отправлять солдат НАТО в страну, так как это было бы опасной эскалацией. В этом также нет необходимости. К настоящему моменту мы подготовили больше 60 тысяч украинских военных», — сказал дипломат.
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Министр также добавил, что «было бы неправильно, если бы солдаты НАТО убивали российских солдат».
Ранее Кэмерон заявил, что Вооруженные силы Украины имеют право самостоятельно выбирать цели для ударов по России с использованием британского оружия.