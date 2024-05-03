TMZ: певицу Бритни Спирс увезли из отеля после драки с возлюбленным Солизом

Американская певица Бритни Спирс подралась с возлюбленным Полом Солизом в отеле, после чего ей потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает TMZ.

Инцидент произошел в ночь на среду, 1 мая, в одном из отелей Лос-Анджелеса. Что произошло между партнерами, неизвестно, однако постояльцы внезапно услышали крики Спирс. Она угрожала сотрудникам гостиницы и другим гостям, кричала, плакала, некоторые заметили порезы на теле и вызвали полицию и медиков.

К ним певица вышла почти обнаженной, прикрываясь подушкой и одеялом. Солиза рядом с ней при этом не было. Уехала Спирс вместе со своей охраной.

Ранее Бритни Спирс окончательно развелась с мужем, тренером и моделью Сэмом Асгари. Экс-супруги подали общее заявление о разводе в суд вместе с ответом исполнительницы на требования бывшего мужа. По данным портала, судья должен подписать заявление в ближайшее время, после чего брак будет официально расторгнут.

