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07:27, 3 мая 2024Культура

Бритни Спирс увезли из отеля после драки с возлюбленным

TMZ: певицу Бритни Спирс увезли из отеля после драки с возлюбленным Солизом
Бритни Спирс

Бритни Спирс. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская певица Бритни Спирс подралась с возлюбленным Полом Солизом в отеле, после чего ей потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает TMZ.

Инцидент произошел в ночь на среду, 1 мая, в одном из отелей Лос-Анджелеса. Что произошло между партнерами, неизвестно, однако постояльцы внезапно услышали крики Спирс. Она угрожала сотрудникам гостиницы и другим гостям, кричала, плакала, некоторые заметили порезы на теле и вызвали полицию и медиков.

К ним певица вышла почти обнаженной, прикрываясь подушкой и одеялом. Солиза рядом с ней при этом не было. Уехала Спирс вместе со своей охраной.

Ранее Бритни Спирс окончательно развелась с мужем, тренером и моделью Сэмом Асгари. Экс-супруги подали общее заявление о разводе в суд вместе с ответом исполнительницы на требования бывшего мужа. По данным портала, судья должен подписать заявление в ближайшее время, после чего брак будет официально расторгнут.

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      Марина Совина
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