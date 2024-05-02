Бритни Спирс завершила бракоразводный процесс с Сэмом Асгари

Американская певица Бритни Спирс окончательно развелась с мужем, тренером и моделью Сэмом Асгари. Об этом пишет TMZ.

Экс-супруги подали общее заявление о разводе в суд вместе с ответом исполнительницы на требования бывшего мужа. По данным портала, судья должен подписать заявление в ближайшее время, после чего брак будет официально расторгнут.

Отмечается, что между бывшими возлюбленными был заключен брачный договор, согласно которому Асгари после развода не получает ничего.

Ранее Бритни Спирс заявила, что хочет быть откровенной по поводу того, с какими невзгодами она сталкивается, однако при этом отметила, что сказанное может оказаться «излишне оскорбительным».

О разводе 42-летней Бритни Спирс и 30-летнего Сэма Асгари стало известно в середине августа 2023 года. Причиной разрыва, по словам мужчины, стали непримиримые разногласия.