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16:53, 28 марта 2024Культура

Бритни Спирс заявила о страхе рассказывать о невзгодах

Бритни Спирс заявила о страхе оскорбить поклонников разговорами о невзгодах

Фото: Kay Blake / Globallookpress.com

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс заявила, что хочет быть откровенной по поводу того, с какими невзгодами она сталкивается, однако при этом отметила, что сказанное может оказаться «излишне оскорбительным». Ее цитирует Page Six.

Артистка рассказала в соцсетях о пляжном отдыхе. При этом она подчеркнула, что в поездке произошло много вещей, о которых она не рассказывает. «Это очень огорчит других людей, и, честно говоря, я ни черта не могу с этим поделать. Так что просто знайте, что моя жизнь не так идеальна, как кажется... и помните, мои прекрасные друзья, что вы не одиноки», — написала она.

При этом певица не уточнила, в чем заключаются ее трудности.

Ранее экс-супруг Бритни Спирс, тренер и модель Сэм Асгари, прокомментировал конфликт артистки с Джастином Тимберлейком.

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      Варвара Кошечкина
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