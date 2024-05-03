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13:20, 3 мая 2024Бывший СССР

Бывшего генерала СБУ обвинили в масштабной коррупции

ГБР Украины обвинило экс-генерала СБУ Андрея Наумова в краже более 32 млн гривен

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины обвинило бывшего главу главного управления внутренней безопасности при Службе безопасности республики (СБУ) генерала Андрея Наумова в незаконном обогащении на сумму более 32 миллионов гривен (74 миллиона рублей). Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Подозреваемый, находясь на руководящих должностях в СБУ, приобрел автомобили Toyota Land Cruiser 200 за 2,3 миллиона гривен (более 5 миллионов рублей) и BMW X6 xDrive40d за 116 тысяч евро (более 11 миллионов рублей).

Помимо этого, бывший чиновник незаконным способом приобрел почти 593 тысячи евро (более 58 миллионов рублей) и более 120 тысяч долларов (11 миллионов рублей).

Подозреваемого объявили в международный розыск.

Ранее стало известно, что Андрей Наумов скрывается в одной из стран «Большой семерки». По его словам, он готов вернуться на родину, когда там его будет ждать справедливый суд.

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      Илья Таксюр
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