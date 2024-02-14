Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:53, 14 февраля 2024Бывший СССР

Экс-генерал СБУ захотел спрятаться от украинского розыска в одной из стран G7

Разыскиваемый экс-генерал СБУ Наумов попросил убежища в одной из стран G7

Кадр: ТСН / YouTube

Экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Андрей Наумов, объявленный в республике розыск и вышедший из тюрьмы в Сербии, попросил политического убежища в одной из стран «Большой семерки» (G7). Об этом он рассказал украинской службе BBC.

«Я обратился за предоставлением политического убежища к одной из стран-лидеров "Большой семерки"», — заявил Наумов. Он планирует вернуться на Украину, когда его будет ждать там справедливый суд.

Экс-генерал СБУ подчеркнул, что сейчас не готов приехать на родину. Как объяснил Наумов, наличие всех проблем не позволяет рассчитывать на честный суд на Украине. Кроме того, он хочет направить обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по решению сербского суда и по поводу событий на родине.

В июне 2022 года МВД Сербии сообщило о задержании двух подозреваемых в контрабанде. Среди задержанных был гражданин Украины А.Н. 1982 года рождения. По данным некоторых СМИ, одним из преступников являлся экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ генерал Наумов.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      «Запад должен прекратить подливать масло в огонь». Китай поддержал Россию по Украине

      Концерт Веры Брежневой отменили в Киргизии

      В российском городе заметили предполагаемый кортеж Путина

      Переброску новых сил ВСУ к Авдеевке объяснили

      Решение Украины перейти к обороне объяснили

      У россиян появилась возможность купить товары Adidas и Puma

      Путин призвал развивать гражданскую оборону в подвергшихся атакам ВСУ регионах

      В Петербурге девочка получила ожоги лица из-за нестандартного лечения простуды

      В ФФККР объяснили смену гражданства дочери Тутберидзе

      Появились кадры неудачной летней работы подразделения наемников в зоне СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше