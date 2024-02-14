Экс-генерал СБУ захотел спрятаться от украинского розыска в одной из стран G7

Разыскиваемый экс-генерал СБУ Наумов попросил убежища в одной из стран G7

Экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Андрей Наумов, объявленный в республике розыск и вышедший из тюрьмы в Сербии, попросил политического убежища в одной из стран «Большой семерки» (G7). Об этом он рассказал украинской службе BBC.

«Я обратился за предоставлением политического убежища к одной из стран-лидеров "Большой семерки"», — заявил Наумов. Он планирует вернуться на Украину, когда его будет ждать там справедливый суд.

Экс-генерал СБУ подчеркнул, что сейчас не готов приехать на родину. Как объяснил Наумов, наличие всех проблем не позволяет рассчитывать на честный суд на Украине. Кроме того, он хочет направить обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по решению сербского суда и по поводу событий на родине.

В июне 2022 года МВД Сербии сообщило о задержании двух подозреваемых в контрабанде. Среди задержанных был гражданин Украины А.Н. 1982 года рождения. По данным некоторых СМИ, одним из преступников являлся экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ генерал Наумов.