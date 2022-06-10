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В Сербии экс-генерала СБУ задержали за контрабанду

СМИ сообщили о задержании в Сербии экс-генерала СБУ Наумова за контрабанду

Фото: Ivan Milutinovic / Reuters

В МВД Сербии сообщили о задержании двух подозреваемых в контрабанде. Они пытались перевезти через македонско-сербскую границу драгоценные камни и валюту, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что задержанными являются гражданин Германии А.А. 1986 года рождения и гражданин Украины А.Н. 1982 года рождения, которые хотели пересечь границу 8 июня. С собой у них было 607 тысяч евро, 124 тысячи долларов, а также два изумруда.

По данным некоторых СМИ, одним из преступников является экс-начальник Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) генерал Андрей Наумов. Также сообщается, что контрабанду они прятали в аптечке, мусорных мешках, в детских игрушках, в салоне и в багажнике.

Ранее власти Запорожья сообщили о попытке кражи коллекции скифского золота из музея в Мелитополе — предположительно, ее собирались вывезти в Европу.

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Марина Совина
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