В Мелитополе попытались украсть скифское золото

Администрация Запорожья рассказала о попытке контрабанды скифского золота в Евросоюз

Власти Запорожья сообщили о попытке кражи коллекции скифского золота из музея в Мелитополе — предположительно, ее собирались вывезти в Европу. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на члена Главного совета Запорожской военно-гражданской администрации Владимира Рогова.

Так, со слов Рогова, администрация недавно предотвратила попытку похищения и вывоза в дальнее зарубежье легендарного скифского золота. Оно было похищено из Мелитопольского краеведческого музея, а затем припрятано для перевоза контрабандой в Евросоюз.

Рогов полагает, что заказчики этого преступления находятся в одной из стран Евросоюза. Однако коллекция золота была возвращена в музей.

Ранее сообщалось, что работу крупнейшего в Запорожской области морского порта Бердянска планируют возобновить в ближайшее время: по мнению военно-гражданской администрации области, несмотря на обстрелы порта ракетами и другим тяжелым вооружением, атаки были отражены, и сейчас порт в нормальном состоянии.

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