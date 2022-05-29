Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Мелитополе попытались украсть скифское золото

Администрация Запорожья рассказала о попытке контрабанды скифского золота в Евросоюз

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Власти Запорожья сообщили о попытке кражи коллекции скифского золота из музея в Мелитополе — предположительно, ее собирались вывезти в Европу. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на члена Главного совета Запорожской военно-гражданской администрации Владимира Рогова.

Так, со слов Рогова, администрация недавно предотвратила попытку похищения и вывоза в дальнее зарубежье легендарного скифского золота. Оно было похищено из Мелитопольского краеведческого музея, а затем припрятано для перевоза контрабандой в Евросоюз.

Рогов полагает, что заказчики этого преступления находятся в одной из стран Евросоюза. Однако коллекция золота была возвращена в музей.

Ранее сообщалось, что работу крупнейшего в Запорожской области морского порта Бердянска планируют возобновить в ближайшее время: по мнению военно-гражданской администрации области, несмотря на обстрелы порта ракетами и другим тяжелым вооружением, атаки были отражены, и сейчас порт в нормальном состоянии.

Здесь и сейчас


Владимир Шарапов
Обсудить
Последние новости
Билл Гейтс предупредил мир о новой пандемии
Проект «Роскосмоса» обойдется в 180 миллиардов рублей
Додон заявил о геополитических целях возбужденного против него дела
Звезда UFC заявил о попытках подраться с Чимаевым
Российских туристов предупредили о мошенниках в сезон отпусков
Оценена вероятность исчезновения долларов и евро из России
Арестован бывший министр культуры и спорта Казахстана
В России выявили 4188 новых заболевших COVID-19
Улетевший на зонтике мужчина решил стать первым астронавтом Турции
Захарова обвинила Шольца в «непонимании банального»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.