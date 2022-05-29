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В Запорожье рассказали о планах возобновить работу порта Бердянска

Власти Запорожья сообщили о планах возобновить работу морпорта Бердянска в ближайшее время

Фото: РИА Новости

Работу крупнейшего в Запорожской области морского порта Бердянска планируют возобновить в ближайшее время. Об этом ТАСС рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, несмотря на обстрелы порта со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами и другим тяжелым вооружением, атаки были отражены российскими средствами ПВО, и сейчас порт в нормальном состоянии.

«Бердянск — морские ворота Запорожской области. <...> Я думаю, что перезапуск, полноценный перезапуск бердянского порта — это вопрос нескольких недель, даже не месяцев, потому что порт в нормальном состоянии, несмотря на многочисленные обстрелы», — сообщил Рогов.

Рогов отметил, что порт Бердянска важен с точки зрения поставок больших объемов грузов — продуктов питания, зерновых, топлива, продукции машиностроения и других. «Поэтому перед властями региона в комплексе стоит задача как можно скорее порт перезапустить, чтобы он помог оживить экономику, перезапустить ее», — пояснил он.

1 мая власти Украины приняли решение о закрытии морских портов Бердянск, Мариуполь, Скадовск и Херсон «до восстановления украинской стороной контроля». Соответствующий приказ издало Министерство инфраструктуры Украины.

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Марина Совина
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