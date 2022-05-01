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Власти Украины издали приказ о закрытии четырех морских портов

Мининфраструктуры Украины издало приказ о закрытии части портов на Черном и Азовском морях

Фото: Satellite image 2022 Maxar Technologies / Reuters

Власти Украины приняли решение о закрытии морских портов Бердянск, Мариуполь, Скадовск и Херсон «до восстановления украинской стороной контроля». Об этом пишет ТАСС.

Соответствующий приказ о закрытии четырех гаваней на Черном и Азовском морях издало Министерство инфраструктуры Украины. Как следует из документа, данная мера обусловлена «невозможностью осуществлять обслуживание судов и пассажиров, проведение грузовых, транспортных и других связанных с этим видов хозяйственной деятельности, обеспечение надлежащего уровня безопасности судоходства, соблюдение требований международных договоров Украины».

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Аль-Арабия» рассказал, что страна готова помочь с организацией вывода иностранных судов, находящихся в украинских портах. Кроме того, Россия хочет заняться очисткой акватории морей от мин для того, чтобы суда могли без риска пройти по ней, добавил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. После этого ряд западных стран ввел санкции против России. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.

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Ксения Назарова
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