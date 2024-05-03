Бывшие сотрудники ГИБДД заставили пьяного россиянина сесть за руль и попались

В Красноярске сотрудники ГИБДД пойдут под суд за то, посадили пьяного за руль

В Красноярске два бывших сотрудника ГИБДД пойдут под суд за то, что заставили пьяного мужчину сесть за руль. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Они обвиняются по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозы применения насилия»). Установлено, что бывшие правоохранители сфабриковали административное дело в отношении местного жителя. Материалы уголовного дела переданы в суд.

По данным прокуратуры, в июне 2023 года пострадавший возвращался с друзьями после вечеринки и вызвал «трезвого водителя» для того, чтобы тот отвез его домой на его же автомобиле. Водитель привез мужчину к его дому и ушел. Выпивший пассажир остался в машине и уснул на заднем сиденье, при этом автомобиль оставался заведенным. Жильцы дома вызвали наряд ДПС из-за того, что двигатель в автомобиле потерпевшего громко работал. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в машине спящего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские решили воспользоваться ситуацией и пригласили одного из знакомых водителей.

Мужчина разбудил спящего, сказал, что он должен освободить проезд, и вынудил его сесть за руль и начать движение. В этот момент подследственные задержали нетрезвого водителя. В отношении него было возбуждено уголовное дело об управлении транспортом в нетрезвом состоянии. Спустя некоторое время полицейские выступили в качестве свидетелей и дали заведомо ложные показания против потерпевшего. Однако действия нечестных сотрудников ГИБДД были раскрыты. Пострадавший признан невиновным. Его уголовное дело прекращено.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнего инспектора ГИБДД, который помог скрыться 21-летнему гражданину Азербайджана Шахину Аббасову, ударившему ножом байкера Кирилла Ковалева.