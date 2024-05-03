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14:21, 3 мая 2024Путешествия

Член экипажа самолета с россиянами на борту потерял сознание во время полета

«Авиаторщина»: бортпроводник потерял сознание во время полета в Москву

Фото: Philip Fredholm / Unsplash

Бортпроводник российской авиакомпании потерял сознание во время полета. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Непредвиденная ситуация произошла в Airbus A320 neo, следовавшим из Томска в Москву, в среду, 1 мая. В момент инцидента на борту самолета находились 117 пассажиров и шесть членов экипажа.

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Отмечается, что в какой-то момент состояние одного из четырех бортпроводников внезапно ухудшилось и он потерял сознание. Мужчине оказали первую помощь и отстранили от выполнения обязанностей по состоянию здоровья.

Несмотря на произошедшее, пилоты продолжили выполнение рейса и благополучно посадили воздушное судно в аэропорту Шереметьево, где его встречала бригада скорой помощи.

«Медики осмотрели бортпроводника, после чего доставили его в медпункт. Росавиация квалифицировала это событие как авиационный инцидент и приступила к его расследованию», — говорится в сообщении.

Ранее стюардесса российской авиакомпании «Уральские авиалинии» сделала фото на борту самолете в униформе и взбудоражила иностранцев. Бортпроводница позировала на камеру в черном пиджаке и красном платье. Свой образ сотрудница перевозчика дополнила шейным платком, собранными в пучок волосами и ярким макияжем.

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      Фариза Бацазова
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