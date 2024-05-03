Неестественный цвет морской воды во Владивостоке сняли на видео

Во Владивостоке сняли на видео море рыжего цвета

Во Владивостоке сняли на видео побережье в бухте Федорова с неестественным цветом морской воды. Подробности публикует Telegram-канал «КП-Дальний Восток».

На кадрах видно, что вода у берега окрашена в рыжий цвет. «Во Владивостоке цветет море», — произносит голос автора ролика за кадром.

Позже ученые национального научного центра морской биологии ДВО РАН объяснили, что вода оказалась окрашена в такой цвет из-за микроскопических водорослей Noctiluca scintillans. Выяснилось, что такое явление происходит во Владивостоке каждый год.