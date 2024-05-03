Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
09:37, 3 мая 2024Моя страна

Неестественный цвет морской воды во Владивостоке сняли на видео

Во Владивостоке сняли на видео море рыжего цвета

Во Владивостоке сняли на видео побережье в бухте Федорова с неестественным цветом морской воды. Подробности публикует Telegram-канал «КП-Дальний Восток».

На кадрах видно, что вода у берега окрашена в рыжий цвет. «Во Владивостоке цветет море», — произносит голос автора ролика за кадром.

Позже ученые национального научного центра морской биологии ДВО РАН объяснили, что вода оказалась окрашена в такой цвет из-за микроскопических водорослей Noctiluca scintillans. Выяснилось, что такое явление происходит во Владивостоке каждый год.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      В России объявили в розыск бывших глав Минфина и Нацбанка Украины. В чем их обвиняют?

      Внук Зюганова отреагировал на сообщения об экстренной госпитализации

      Назван основной покупатель российской электроэнергии

      54-летний Мэттью Макконахи вместе с женой снялся в рекламе без штанов

      В Европе испугались требований репараций из-за изъятия российских активов

      США обеспокоились угрозой китайских плавучих электростанций

      Стало известно о смерти на СВО пропавшего в ходе суда о стрельбе в Чечне офицера

      Неестественный цвет морской воды во Владивостоке сняли на видео

      Найден неожиданный способ профилактики рака

      В России будут разминировать территории с применением ИИ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше