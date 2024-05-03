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13:16, 3 мая 2024Экономика

Депутат назвал россиянам способы обезопасить дачу от воров

Депутат Чаплин рекомендовал дачникам установить сигнализацию

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Установка сигнализации и камер видеонаблюдения является лучшим способом защитить приусадебный участок от грабителей. Таким советом с NEWS.ru поделился депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Депутат посоветовал установить сигнализацию с датчиками высокой чувствительности на дверях дома, окнах и вентиляционных отверстиях. Эту систему можно подключить к своему гаджету, чтобы всегда быть в курсе происходящего. Отследить вора помогут мощные светильники с датчиками движения вокруг дачи. Они включаются автоматически, если кто-то приближается к участку. Свет отпугнет злоумышленников и создаст видимость присутствия людей в доме.

Чаплин также напомнил о необходимости поменять замки на воротах и дверях на более надежные и установить дополнительные. Для защиты от воров дачникам следует устранить пробоины в заборе или слабые точки в конструкции зданий. «Следите за порядком, за территорией, чтобы дача казалась заселенной и охраняемой. Подружитесь с соседями и попросите их сообщать о подозрительных лицах», — подытожил депутат.

С началом дачного сезона стало известно о росте продаж садовой техники, удобрений, инвентаря, саженцев, садовой мебели и декора, а также стройматериалов.

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