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20:34, 3 мая 2024Интернет и СМИ

Девушка раскрыла личность жениха и узнала неприятную правду о нем

Кадр: @michellelelman

Эксперт по отношениям Мишель Эльман объявила о помолвке в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), раскрыв личность жениха, и узнала неприятную правду о нем. Об этом сообщает DailyMail.

Девушка опубликовала в Instagram фото бриллиантового кольца и объявила о помолвке с женихом, имя и внешность которого она ранее не раскрывала в соцсетях. Эльман публиковала только руки или затылок молодого человека, чтобы скрыть его от общественности.

Спустя час после публикации поста о помолвке Эльман получила сообщение от подписчицы, которая рассказал, что ее жених изменял ей. Ее подписчица прислала ей скриншот профиля парня в приложении для знакомств. Девушка удалила снимок и заявила о расторжении помолвки. Позже молодой человек признался, что изменял возлюбленной с разными женщинами.

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Эксперт по отношениям также поиронизировала над тем фактом, что зарабатывает на жизнь, раздавая советы о личной жизни, и призналась, что считает это «глубоко ироничным сейчас».

Ранее пользовательница Reddit рассказала на портале, как узнала об измене возлюбленного и решилась отомстить. Шаг, на который решилась рассказчица и о котором она впоследствии пожалела, разозлил пользователей сети.

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      Олег Давыдов
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