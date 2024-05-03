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20:29, 3 мая 2024Забота о себе

Врач предупредила о рисках тяжелых расстройств при похудении с дефицитом калорий

Диетолог Соломатина: дефицит калорий может привести к анорексии

Фото: Unsplash

Сброс веса при жестком ограничении калорий не гарантирует красивую фигуру и может привести к тяжелым психическим расстройствам, вплоть до анорексии. Об этих опасностях популярного метода похудения предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.

Специалистка подчеркнула, что при похудении нельзя урезать калории ниже уровня базального метаболизма. Если съедать около 1000 калорий в сутки, говорит врач, организму будет не хватать энергии и он начнет черпать ее из мышечной массы. В результате человек похудеет, у него даже улучшится память, но через две недели начнется обратный процесс, предупредила Соломатина.

Специалистка отметила, что такой дефицит калорий в перспективе не дает желаемого эстетического результата: у человека исчезают мышцы, но остается живот. Происходит это потому, что организм старается сохранить жир, так как находится в режиме жесткого ограничения пищи, объяснила Соломатина.

Диетолог добавила, что самое худшее, что можно сделать в такой ситуации — это продолжать следовать строгой диете. Такое поведение, по ее словам, может привести к расстройствам пищевого поведения и анорексии.

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Ранее фитнес-тренер Оксана Парфенова рассказала, что для борьбы с жировыми отложениями прежде всего нужно скорректировать питание, подобрав индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов. Кроме того, полезными будут кардиотренировки, упражнения на пресс и мышцы корпуса.

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      Екатерина Улитина
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