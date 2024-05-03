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18:26, 3 мая 2024Экономика

Домохозяйкам назвали способ быстро очистить микроволновку

«МОС СМИ»: уксус является эффективным средством для очистки микроволновки

Фото: Unsplash

Эксперты назвали домохозяйкам способы быстрой очистки микроволновки. Соответствующий материал публикует «МОС СМИ».

Одним из эффективных способов является использование уксуса. Его необходимо смешать с водой в соотношении 50 на 50. Миску со смесью рекомендуется поставить внутрь микроволновки и включить на печи на несколько минут режим разогрева. Пар от уксусной смеси поможет размягчить жир и осветлить стойкие пятна. Затем следует протереть внутренние поверхности микроволновки мягкой тряпкой.

Микроволновку также легко отмыть с помощью лимона. Рекомендуется заполнить миску водой и влить сок одного крупного лимона. Миску следует поставить в печь и включить микроволновку на некоторое время. Затем следует протереть технику снаружи и изнутри мягкой тряпкой или губкой. Лимонный сок не только поможет устранить неприятные запахи, но и придаст свежести. Кухонный прибор также можно очистить с помощью традиционных средств, напомнили эксперты.

Ранее эксперты рекомендовали избавиться от засора в раковине с помощью соли и соды. Рекомендуется насыпать в слив раковины стакан крупной соли и полстакана соды.

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      Мария Черкасова
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