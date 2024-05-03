Назван простой способ прочистить трубы

«БелНовости»: избавиться от засора удастся с помощью соли

Избавиться от засора в раковине удастся с помощью соли и соды. Простой способ прочистить трубы назвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты предложили насыпать в слив раковины стакан крупной соли, а также полстакана соды, после чего, подождав несколько часов, налить туда теплой воды. В случае, если от засора нужно избавиться срочно, они посоветовали сразу растворить соль и соду в воде и влить получившееся средство в слив — тогда желаемый эффект будет достигнут уже через 15 минут. После выполнения вышеуказанных действий понадобится лишь промыть сток водой высокой температуры.

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