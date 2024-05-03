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19:51, 3 мая 2024Силовые структуры

Двух подростков избили и обстреляли в центре российского города

В Красноярске толпа подростков избила и обстреляла двух 14-летних школьников

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Красноярске двух 14-летних подростков избили и обстреляли на автобусной остановке. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным канала, ребята стояли на остановке «Театр оперы и балета». К ним подошла компания сверстников и стала приставать. Один подросток успел убежать за помощью, ему удалось позвать футбольных фанатов к месту инцидента. Однако двоих потерпевших уже избили и обстреляли из пневматического оружия под пешеходным мостом. Вскоре туда приехали полицейские.

Одному из пострадавших разбили лицо и прострелили ногу, у второго — рассечение. В МВД рассказали о задержании 12 подозреваемых в возрасте от 14 до 18 лет. Вероятно, нападавшие перепутали потерпевших с другой компанией. Решается вопрос о возбуждении дела по статье о хулиганстве с применением оружия

Ранее стало известно, что на Сахалине группа школьников устроила травлю двух девочек во дворе, унижая их и применяя физическую силу.

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      Екатерина Кашурникова
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