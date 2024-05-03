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09:16, 3 мая 2024Экономика

Экономист рассказал о последствиях пересмотра итогов приватизации в России

Экономист Любич объяснил, чем грозит пересмотр итогов приватизации в России

Фото: Игорь Михалев / РИА Новости

Экономист Антон Любич в беседе с «Царьградом» рассказал о последствиях пересмотра итогов приватизации в России.

По словам эксперта, до граждан необходимо донести, чем потенциально грозит пересмотр итогов приватизации. В частности, никто не знает, не дойдет ли впоследствии очередь до приватизированных квартир самих граждан.

«Во-первых, надо показывать перспективу того, что начнут с больших предприятий, а закончат пересмотром итогов приватизации их квартир. Естественно, не по указанию президента, а по указанию какого-нибудь мелкого чиновника местного, который войдет в сговор с так называемыми черными риелторами. И используют этот подход к пересмотру итогов приватизации», — рассказал он.

Кроме того, отметил Любич, так называемая деприватизация может привести к новой приватизации. Таким образом, итогом станет не национализация имущества, а перераспределение активов между представителями бизнес-элиты.

«Необходимо (...) восстанавливать независимость судебной системы, чтобы споры все же переходили в правовую плоскость. И если мы говорим о том, что имущество у собственника изымается из-за того, что он где-то нарушает интересы государственной безопасности, то есть использует собственность во вред государству, то, соответственно, мы должны видеть надлежащую правовую процедуру: обвинение в государственной измене и конфискацию имущества как орудия совершения преступления», — заключил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране не идет речь о пересмотре итогов приватизации.

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