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15:56, 25 апреля 2024Экономика

Путин опроверг сообщения о пересмотре итогов приватизации

Президент Путин: речь о пересмотре итогов приватизации в России не идет

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

В России не идет речь о пересмотре итогов приватизации. Об этом в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Глава государства опроверг сообщения, появившиеся после возбуждения правоохранителями ряда дел о возврате в государственную собственность активов некоторых предприятий. Он объяснил, что такое изъятие бизнеса производится только в случаях, когда недобросовестные действия или бездействие новых собственников компаний наносят ущерб национальным интересам и безопасности.

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Вместе с этим Путин подчеркнул, что претензии ко всем собственникам приватизированных активов неуместны, так как «в свое время власти сами не проконтролировали этот процесс».

Ранее стало известно, что крупнейший в России производитель вина — компания «Кубань-Вино» — перешел в собственность государства. Судебное решение по делу было вынесено 5 апреля.

Генпрокуратура также потребовала взыскать активы компании в счет «незаконного обогащения» экс-владельцев АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) — Юрия Антипова и Александра Аристова. В 2020 году они разделили бизнес: первому отошли металлургические заводы, второму — активы в виноделии и пищевой индустрии.

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