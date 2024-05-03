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21:45, 3 мая 2024Ценности

Эмили Ратаковски появилась на публике в платье без нижнего белья

Супермодель Эмили Ратаковски посетила гала-концерт в платье с глубоким декольте

Фото: Taylor Hill / WireImage / Getty Images

Американская супермодель Эмили Ратаковски появилась на публике в откровенном наряде без нижнего белья и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

32-летняя манекенщица посетила гала-концерт The King's Trust 2024 Global Gala в Нью-Йорке. Для мероприятия знаменитость выбрала шелковое облегающее платье кремово-золотистого цвета, оформленное глубоким декольте и открытой спиной. На размещенных кадрах видно, что Ратаковски решила отказаться от бюстгальтера.

Фото: Theo Wargo / Getty Images

При этом визажисты сделали ей макияж глаз в стиле smoky eyes, а на губы нанесли нюдовую помаду. Стилисты, в свою очередь, уложили волосы в объемную прическу и дополнили образ массивными серьгами.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски показала откровенные снимки и порадовала фанатов. Тогда супермодель позировала перед камерой в кружевных трусах и халате, прикрыв руками обнаженную грудь.

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      Карина Черных
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