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10:15, 3 мая 2024Мир

Франция захотела разместить войска еще в одной соседней с Россией стране

Euractiv: Франция и Япония решили начать переговоры о взаимном доступе войск
СюжетСанкции против России:

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Франция договорилась начать с соседней с Россией Японией переговоры о взаимном доступе войск. Страны решили укрепить военное сотрудничество на фоне напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе и конфликта на Украине, сообщает Euractiv со ссылкой на японский и французский источники.

Париж более года настаивает на начале переговоров по соглашению о взаимном доступе войск. Это нужно для облегчения въезда и размещения иностранного персонала и военной техники, а также «оперативной совместимости» между вооруженными силами двух стран, пишет издание.

Представитель японского правительства на условиях анонимности заявил, что заключение соглашения с Францией может занять около года. Французский дипломатический источник рассказал о надеждах Парижа, что это удастся сделать «очень быстро», так как страна заинтересована в расширении военного присутствия в регионе.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время визита в США заявил о намерении продолжать вводить жесткие санкции против России и оказывать неизменную поддержку Украине.

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      Лина Пивоварова
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