Под Новосибирском ФСБ задержала замглавы рабочего поселка Краснообск за взятку

В Новосибирской области ФСБ задержала заместителя главы администрации рабочего поселка Краснообск по социальным вопросам и работе с населением. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, чиновник, нарушая закон о госзакупках, приказывал подчиненным и сотрудникам «Дома культуры» поселка заключать контракты на изготовление декоративных изделий и их установку на территории поселка с конкретным предпринимателем. Против замглавы Краснообска возбудили дело по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки в крупном размере») УК РФ. Решается вопрос об его аресте.

Отмечается, что задержанному грозит до 12 лет колонии. Прокуратура поставила на контроль расследование этого дела.

Ранее стало известно, что Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 9,5 года лишения свободы заместителя директора по экономике и финансам НИИ вакцин и сывороток ФМБА России Андрея Васильева за получение взяток на сумму не менее 30 миллионов рублей.