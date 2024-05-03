Глава МИД Аргентины оценила внешность китайских военных фразой «все одинаковые»

Глава МИД Аргентины Мондино заявила, что китайские военные «все одинаковые»

Министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино, комментируя наличие китайских военных в стране, сказала, что это невозможно определить, так как «они китайцы, они все одинаковые». Такое заявление она сделала в интервью изданию Clarín.

По ее словам, военнослужащих из КНР на китайской радиолокационной базе в аргентинской Патагонии определить не удалось. «Те, кто участвовал в расследовании, не установили, что там были военнослужащие. Они китайцы, они все одинаковые», — отметила глава МИД.

Вопрос о наличии китайских военных в южноамериканской стране особенно интересовал Вашингтон. В связи с этим генерал Южного командования США Лора Ричардсон в начале апреля даже проводила беседу с аргентинскими властями, пишет издание.

Ранее министр иностранных дел республики Диана Мондино заявила об отказе Аргентины присоединиться к группе БРИКС, приглашение от которой она получила в начале этого года.