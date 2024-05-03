Главу комиссии при Госдуме арестовали на 15 суток за пропаганду ЛГБТ
Тверской районный суд Москвы арестовал на 15 суток 22-летнего студента Высшей школы экономики Данилу Морозова за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
Он также является председателем комиссии по регламенту и контролю Молодежного парламента при Госдуме России, уточняет Telegram-канал Mash.
В ходе слушаний было установлено, что молодой человек опубликовал в Telegram-канале «Оперуполномоченный в отставке» материалы с негативным отношением к специальной военной операции (СВО). За это он был признан виновным по статье 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ»), и суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей.
Также установлена вина Морозова в совершении административного правонарушения по статье 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование запрещенных федеральными законами атрибутики или символики»). Он выложил в Telegram символику и атрибутику ЛГБТ, за что его отправили под административный арест.
30 апреля депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил проверять сексуальную ориентацию чиновников перед тем, как назначать их на высокие посты.