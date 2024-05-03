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13:08, 3 мая 2024Силовые структуры

Главу комиссии при Госдуме арестовали на 15 суток за пропаганду ЛГБТ

Суд арестовал на 15 суток главу комиссии при Госдуме Морозова за пропаганду ЛГБТ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Тверской районный суд Москвы арестовал на 15 суток 22-летнего студента Высшей школы экономики Данилу Морозова за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Он также является председателем комиссии по регламенту и контролю Молодежного парламента при Госдуме России, уточняет Telegram-канал Mash.

В ходе слушаний было установлено, что молодой человек опубликовал в Telegram-канале «Оперуполномоченный в отставке» материалы с негативным отношением к специальной военной операции (СВО). За это он был признан виновным по статье 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ»), и суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей.

Также установлена вина Морозова в совершении административного правонарушения по статье 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование запрещенных федеральными законами атрибутики или символики»). Он выложил в Telegram символику и атрибутику ЛГБТ, за что его отправили под административный арест.

30 апреля депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил проверять сексуальную ориентацию чиновников перед тем, как назначать их на высокие посты.

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      Любовь Ширижик
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