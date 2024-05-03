Главу комиссии при Госдуме арестовали за пропаганду ЛГБТ
Тверской районный суд Москвы арестовал на 15 суток студента Высшей школы экономики Данилу Морозова за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Тверского суда.
Молодой человек опубликовал в своем Telegram-канале материалы с негативным отношение к СВО. Кроме того, установлена вина Данилы Морозова в совершении административного правонарушения по статье 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование запрещенных федеральными законами атрибутики или символики»). В соцсети студент опубликовал символику и атрибутику ЛГБТ.
Данила Морозов также является председателем комиссии по регламенту и контролю Молодежного парламента при Госдуме России, сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил проверять сексуальную ориентацию чиновников перед их назначением на высокие посты. По его мнению, в подобных проверках нет ничего предосудительного.