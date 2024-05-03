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16:42, 3 мая 2024Силовые структуры

Главу комиссии при Госдуме арестовали за пропаганду ЛГБТ

Главу комиссии при ГД Морозова отправили в СИЗО на 15 суток за пропаганду ЛГБТ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Тверской районный суд Москвы арестовал на 15 суток студента Высшей школы экономики Данилу Морозова за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Тверского суда.

Молодой человек опубликовал в своем Telegram-канале материалы с негативным отношение к СВО. Кроме того, установлена вина Данилы Морозова в совершении административного правонарушения по статье 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование запрещенных федеральными законами атрибутики или символики»). В соцсети студент опубликовал символику и атрибутику ЛГБТ.

Данила Морозов также является председателем комиссии по регламенту и контролю Молодежного парламента при Госдуме России, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил проверять сексуальную ориентацию чиновников перед их назначением на высокие посты. По его мнению, в подобных проверках нет ничего предосудительного.

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      Яна Лаушкина
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