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19:28, 3 мая 2024Россия

Госдума запланировала дополнительные заседания

Госдума запланировала дополнительные заседания 10 и 13 мая

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Государственная Дума запланировала провести дополнительные заседания 10 и 13 мая. Об этом говорится в тексте проекта постановления, который внесен в нижнюю палату парламента, пишет «Интерфакс».

В документе, по данным агентства, также говорится о проведении еще одного заседания, которое запланировано на 14 мая. Помимо того, из документа следует, что заседания, которые должны были пройти 7 и 16 мая, могут отменить.

Ранее стало известно, что инаугурация Владимира Путина в качестве новоизбранного президента запланирована на 7 мая. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Позже дату подтвердил глава Татарстана Рустам Минниханов.

ЖЗЛ
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