Хлои Кардашьян высмеяли в сети за нелепый фотошоп

Американская телезвезда Хлои Кардашьян показала фото с отдыха и подверглась насмешкам в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 39-летняя знаменитость запечатлена на палубе яхты. Она продемонстрировала фигуру в бикини черного цвета, повязав на талию парео.

Однако подписчики обратили внимание на одну деталь. По их мнению, ноги Кардашьян выглядят странно из-за применения инструментов ретуши. В связи с этим они высмеяли ее следующими фразами: «Как-то нелепо отредактировано фото», «Пропорции не совпадают», «Мы когда-нибудь сможем увидеть настоящую Хлои Кардашьян?», «Хлои ставит под фильтр все. Отфотошоплено до неузнаваемости», «Настоящая Хлоя, скорее всего, только в наших мечтах».

В январе Хлои Кардашьян снялась в образе типичной жены мафиози и была обругана в сети. Тогда телезвезда опубликовала серию снимков, на которых предстала в бикини люксового бренда Gucci и серой шубе. Кроме того, она надела объемную меховую шапку и черные сапоги.