Россиянам назвали не требующие опыта высокооплачиваемые специальности

Служба занятости: высокие зарплаты без опыта предлагают на стройках и в школах

В условиях дефицита кадров новым трендом на рынке труда в России стала возможность устроиться на хорошую зарплату, не имея опыта работы. Подобные высокооплачиваемые специальности назвали опрошенные Life.ru кадровики.

По словам директора службы занятости населения Москвы и руководитель центра «Профессии будущего» Андрея Тарасова, для успешного старта карьеры во многих отраслях необязательно иметь большой опыт работы — достаточно желания и возможности получить соответствующее образование. Например, зарплаты в пределах 100-200 тысяч рублей предлагают на стройках или в школах.

Одним из перспективных направлений и отраслей, где на соискателя приходится свыше 20 вакансий, является промышленность. Рабочие руки требуются на каждом предприятии, где ждут токарей, фрезеровщиков, сварщиков, монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Для трудоустройства достаточно пройти краткосрочную программу обучения и приступить к работе.

«Сейчас можно пройти короткие программы обучения — от выбора образовательной программы до начала работы проходит около трех с половиной месяцев. Даже при отсутствии релевантного опыта в прошлом можно сразу начать получать довольно высокую зарплату в этом направлении», — заявил Тарасов.

Еще одной перспективной отраслью является строительство — специалистов, которые смогут приступить к работе уже сейчас, готовы учить специальности прямо на объекте. Особенно востребованы плотники, штукатуры и маляры — и готовы платить в среднем от 76 до 105 тысяч рублей соответственно.

Мотивированных специалистов также ждут в сфере образования. Учителям физики, математики и информатики в Москве предлагают зарплату от 140 тысяч рублей уже на старте, без опыта работы, только с профильным образованием и готовностью повышать квалификацию. Наконец, в сотрудниках нуждаются сферы торговли, где готовы вкладываться в обучение персонала и платить логистам и менеджерам по продажам 91-118 тысяч рублей, а также креативная индустрия, где востребованы фотографы, дизайнеры, флористы, бьюти-специалисты и прочие сотрудники, чей средний доход начинается от 100 тысяч рублей.

Росстат решил изменить методы оценки доходов и расходов россиян и за шесть миллионов рублей заказать рекомендации по совершенствованию статистического и методического инструментария. При новой методике учета расходов граждан может использоваться информация от торговых сетей и банков — ведомство считает, что это «обогатит» и дополнит собираемые данные.