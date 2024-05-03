В России изменят методы оценки доходов и расходов граждан

Росстат закажет научную работу для изменения учета доходов россиян

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) решила изменить методы оценки доходов и расходов россиян. Об этом со ссылкой на данные портала госзакупок сообщает РБК.

Служба планирует заказать выполнение научно-исследовательской работы (НИР) на тему «Разработка рекомендаций по совершенствованию статистического и методического инструментария по проведению выборочных наблюдений домашних хозяйств в условиях неполноты основы выборки и [при] ограниченных возможностях сбора первичных данных (этап 2024 года)». Стоимость контракта — шесть миллионов рублей, при этом работы должны быть выполнены до середины ноября текущего года.

Согласно опубликованной закупке, при новой методике учета расходов граждан может использоваться информация от торговых сетей и банков — ведомство считает, что это «обогатит» и дополнит собираемые данные. Сейчас Росстат формирует показатели расходов домохозяйств на основе ежеквартального опроса и дневниковых записей респондентов.

По мнению профессора Финансового университета при правительстве Александра Сафонова, для применения новой методики сбора информации есть ряд препятствий. Эксперт напомнил о банковской тайне, согласно которой финансовые организации не могут передавать данные о человеке третьим лицам (кроме предусмотренных законодательством случаем, например, в ходе судебного производства). Сложности есть и с учетом наличных расчетов, а отследить трансакции в цифровых валютах и вовсе невозможно, добавил Сафонов.

Также Росстат рассчитывает повысить охват измерений расходов для домохозяйств с «относительно высокими доходами», сбор данных о которых затруднен. Речь идет не о сверхбогатых россиянах, а о гражданах с доходами существенно выше среднего уровня, уточнила старший научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Елена Горина. Ведомство относит к такой категории людей со среднедушевым доходом более 100 тысяч рублей в месяц — в 2023 году такой заработок был у 11,2 процента населения страны.

Авторам будущей НИР также предлагается обратить внимание на многодетные семьи и создать отдельную программу исследования их доходов. По словам Гориной, этот запрос Росстата объясняется текущей семейно-демографической политикой государства — изучив уровень и качество жизни этой целевой группы, власти смогут разработать дополнительные меры их поддержки.

Ранее Росстат сообщил, что в первом квартале 2024 года реальные располагаемые доходы россиян увеличились на 5,8 процента в годовом выражении. Под этим понятием подразумеваются доходы, остающиеся у гражданина после обязательных платежей (в том числе, налогов), скорректированные на индекс потребительских цен. Ведомство также отметило ускорение роста реальных зарплат — в феврале они увеличились на 10,8 процента в годовом выражении по сравнению с 8,5 процента в январе.

