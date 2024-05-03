Представитель России в МВФ рассказал о последствиях выхода страны из фонда

Представитель РФ в МВФ Можин предупредил об утрате фондом глобального статуса

Основные акционеры Международного валютного фонда (МВФ) опасаются выхода из него России, потому что за ней могут последовать другие страны, что приведет к утрате организацией своего глобального статуса. Об этом в интервью РИА Новости рассказал исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин, назвавший указанных акционеров из числа западных стран «злейшими врагами» Москвы.

По его словам, в настоящее время Москве от МВФ ничего не надо, однако присутствие в фонде дает доступ к определенной информации и документам. Кроме того, уход России ослабит позиции стран, которые нуждаются в ее поддержке.

Состав совета директоров фонда разделен поровну — по 12 кресел у западных и остальных стран, но в распределении голосов 60 процентов у первых. Можин утверждает, что российская дирекция в МВФ в последние два года популярна у незападных стран как никогда ранее.

«Мы бросили вызов Западу, причем как военный, так и экономический вызов, и справляемся, в том числе показываем мощь нашей экономики», — объяснил он.

В том же интервью Можин заявил, что у стран БРИКС найдется альтернатива доллару в случае его краха. По его мнению, единица будет создана из российского рубля, китайского юаня, бразильского реала, индийской рупии и южноафриканского ранда, и такое предложение обсуждается. Другие страны объединения возможность общей валюты оценивают скептически.