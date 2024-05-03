Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:22, 3 мая 2024Ценности

Инстасамка показала фигуру в микрошортах

Рэперша Инстасамка показала фигуру в микрошортах и корсете на балконе

Кадр: @instasamka

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала фигуру в откровенной одежде на балконе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

23-летняя исполнительница примерила на видео черные микрошорты, которые обнажали часть ее ягодиц. Также она надела белую рубашку и подчеркнула талию кожаным корсетом. При этом в качестве обуви знаменитость выбрала остроносые сапоги до колен, отделанные ярко-зеленым мехом.

Кроме того, звезда уложила волосы в гладкий низкий пучок, оставив две пряди по обе стороны лица, и дополнила образ узкими очками и серьгами-кольцами большого диаметра.

Ранее в мае российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) показала откровенные кадры из машины за миллионы рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные заняли часть базы США в Нигере. Шеф Пентагона оказался не против

      Россиянка вонзила нож в уголовника ради мести за обиженного мужа

      Археолог раскрыл происхождение тысячелетнего «Экскалибура»

      Ввоз в Россию машин через Владивосток вырос до досанкционного уровня

      Россиянку с криками выгнали из брендового бутика в Турции без объяснения причин

      Пентагон начал переброску истребителей в Катар

      «Ростех» нарастит производство «летающих авиабомб»

      Россиянам назвали последствия самовольного подключения электричества

      В Пентагоне назвали масштабы производства ATACMS достаточными для помощи Украине

      Овечкин назвал возможного будущего капитана «Вашингтона»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше