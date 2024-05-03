Известный продюсер объяснил сокращение выступлений Агутина

Продюсер Бабичев: Агутин сокращает количество выступлений из-за возраста

Известный российский продюсер Евгений Бабичев объяснил, почему певец Леонид Агутин принял решение сократить количество своих выступлений. Своим мнением он поделился в разговоре с изданием «Страсти».

По мнению медиаменеджера, музыкант отказался от бешеного гастрольного графика, так как уже не молод. «Очевидно, что Леонид принял решение в пользу сокращенного графика. Возможно, у него есть какие-то выступления либо с Анжеликой Варум, либо сольные. На корпоративах можно заработать больше», — поделился деталями Бабичев.

Продюсер отметил, что в творчестве певца нет простоя — его испаноязычный альбом LA VIDA COSMOPOLITA, выпущенный в 2020 году, попал в список на премию «Грэмми», а значит, его музыку заметили, что является большим достижением. Он также заверил, что сейчас музыкант не будет выпускать хит за хитом, как раньше.

«Сейчас Агутин работает так, как ему комфортно. Леонид может себе это позволить с высоты своего опыта. Певец не ушел в тень: он выступает, зарабатывает. Просто это не так заметно. Раньше у него был плотный гастрольный график, съемки и появление на вечеринках, но сейчас уже не тот возраст и статус», — отметил Бабичев.

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