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18:37, 3 мая 2024Бывший СССР

Кандидат в президенты Литвы назвал Путина опытным политиком

Кандидат в президенты Литвы Вайткус назвал Путина опытным политиком
Эдуардас Вайткус

Эдуардас Вайткус. Кадр: lrt.lt

Кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус назвал президента России Владимира Путина опытным политиком, без которого страна развалилась бы. Его слова передает портал LRT.lv.

«Я думаю, что он очень опытный политик. (...) Если смотреть на это с точки зрения лидера, то он делает то, что должен делать лидер страны. (...) Если бы не Путин, то, на мой взгляд, Россия давно была бы разорвана на части», — заявил политик.

Он добавил, что качества Путина как лидера отражены, среди прочего, в его Мюнхенской речи 2007 года. Кроме того, Вайткус назвал выразительными голос и тембр российского лидера.

Ранее Вайткус признал принадлежность Крыма России. По его словам, таково положение дел на местах.

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      Глеб Палехов
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