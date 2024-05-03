Кенгуру подрался со стаей собак и попал на видео

В Австралии драка кенгуру со стаей собак попала на видео

Смелый кенгуру подрался с собаками, победил их и попал на видео. Об этом пишет Daily Mirror.

В Австралии кенгуру встретился со стаей агрессивных собак и вступил в драку. Псы настигли дикое животное на середине ручья. Сначала кенгуру опасливо отступил, но затем, когда одна из собак прыгнула на него, он схватил ее и отбросил. После этого кенгуру сумел занять позицию на более высокой точке и заставил собак отступить.

Происшествие попало на видео, которое быстро стало вирусным на платформе TikTok.

Ранее сообщалось, что сотни кенгуру ворвались на территорию гольф-клуба Heritage Golf and Country Club в австралийском штате Виктория. По словам гольфиста Стивена Роша, снявшего нашествие кенгуру на видео, появление сумчатых млекопитающих не стало для него чем-то новым, однако в таком количестве он их никогда не видел. Животные не проявляли агрессии по отношению к людям и не повредили поле для гольфа.

