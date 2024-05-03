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07:29, 3 мая 2024Культура

Кевин Спейси рассказал о фильме про его возможные сексуальные преступления

Кевин Спейси раскритиковал докфильм про его возможные сексуальные преступления
Кевин Спейси

Кевин Спейси. Фото: Susannah Ireland / Reuters

Оскароносный актер Кевин Спейси прокомментировал предстоящий документальный фильм, который описывает его предполагаемые сексуальные преступления. Об этом пишет The Guardian.

Спейси отметил, что ему не дали достаточно времени, чтобы ответить на обвинения и факты. В двухсерийном документальном фильме «Spacey Unmasked», который будет показан 6 и 7 мая на канале Channel 4 в Великобритании и на канале «Max» в США, представят «невиданные ранее интервью и архивные» материалы.

Команда проекта утверждает, что они пытались изучить жизнь оскароносного актера «от детства до раннего успеха на Бродвее и последующего стремительного взлета к славе».

Ранее американского актера снова обвинили в сексуальном домогательстве. Отмечается, что в 2016 Спейси несколько раз домогался массажиста и предлагал ему деньги за сексуальные услуги.

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      Юлия Мискевич
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