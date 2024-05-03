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20:01, 3 мая 2024Экономика

Крупнейший в мире перевозчик товаров возобновил ликвидацию российской «дочки»

Maersk возобновила процесс ликвидации российской «дочки» после его приостановки

Фото: Jonas Walzberg / dpa / Globallookpress.com

Единственный участник российского ООО «Маэрск» — дочки крупнейшего в мире перевозчика товаров судоходной компании Maersk — принял решение возобновить процесс ликвидации компании после его приостановки. Согласно данным, опубликованным на «Федресурсе», соответствующее решение было принято единственным акционером 10 апреля 2024 года.

В материалах говорится, что требования кредиторов этой компании могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента публикации сообщения, а председателем ликвидационной комиссии назначена Ольга Семенова.

Ранее в пятницу, 3 мая, стало известно, что датская компания остановила ликвидацию российского ООО еще в 2023 году.

Также отмечалось, что в 2024-м имущество «Маэрск» дополнительно пополнили на 20 миллионов рублей, а аренду офисов дочерних компаний в Москве и Санкт-Петербурге продлили до конца года. На фоне этого указывалось на «существенную неопределенность» и риски невостребованности оказываемых ООО услуг, связанные с тем, что на российском рынке появилось множество местных логистических компаний.

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      Дмитрий Воронин
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