Кудрявцева высказалась об алкоголизме Волочковой и обратилась к СМИ

Российская телеведущая Лера Кудрявцева высказалась об алкоголизме балерины Анастасии Волочковой и обратилась к СМИ с просьбой прекратить высмеивать артистку. Пост на эту тему она опубликовала в своем Telegram-канале.

Телеведущая сделала репост публикации подруги, юриста Екатерины Гордон, в котором та заявила, что Волочкова «спивается на глазах у всей страны». «Над ней ржут, ее оскорбляют, она же стабильно пишет, что ей завидуют», — написала юрист. Гордон также уличила во лжи балерину, которая заявила о том, что потратила миллион рублей на перелет на Мальдивы бизнес-классом. Юрист рассказала, что летела вместе с Волочковой, которая на самом деле приобретала билет класса эконом.

Кудрявцева, в свою очередь, выразила мнение, что Волочкову «надо спасать, а не глумиться над ней». «Наверное, это сообщение — просьба больше к СМИ! Ребят, я понимаю все, но мне кажется, надо вовремя остановиться», — написала ведущая. По ее мнению, балерина нуждается в помощи. «И если с ней рядом нет друзей, близких или родных, давайте мы сами попробуем. Мне лично давно не смешно смотреть и слушать Настю, мне больно и горько. И жалко», — заключила она.

Ранее Волочкова ответила на вопрос об алкогольной зависимости. Балерина заявила, что не имеет зависимости и может обходиться без спиртного «совершенно спокойно».