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13:29, 3 мая 2024Экономика

Россиянам раскрыли способ продать квартиру без налога

Юрист Нигматуллина: через три года владения квартира продается без налога

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Сделка по продаже квартиры не будет облагаться налогом в размере 13 процентов, если выждать определенный срок. Об этом «Газете.Ru» рассказала юрист Ирина Нигматуллина.

Если жилье досталось владельцу в подарок или по договору ренты, продать его без налога удастся не раньше чем через три года. Столько же придется подождать, если квартира единственная для собственника или приватизирована. В остальных же случаях не платить налог при продаже получится лишь через пять лет.

Исключение касается лишь семей с двумя и более детьми. С 2022 года они могут вовсе не платить налог при продаже недвижимости. При этом двое детей должны быть несовершеннолетними и обучаться очно, а новая жилплощадь должна быть приобретена в том же году, что и продана предыдущая. Если речь идет о новостройке, то сделка должна состояться не позднее мая следующего года. За это время оплата по договору должна быть проведена в полном размере.

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Кроме того, площадь желаемой квартиры не должна превышать параметры проданной, а кадастровая стоимость не может быть больше 50 миллионов рублей. Вдобавок налога можно будет избежать, только если на момент продажи собственнику либо его детям не принадлежит более 50 площади другого, более просторного жилья. При несоблюдении хотя бы одного из этих условий за сделку придется заплатить налог.

Однако эксперт напоминает, что частично компенсировать эти затраты можно за счет налогового вычета — имущественного и процентного. Такое право предоставляется всем квартировладельцам вне зависимости от того, какие средства использовались для покупки. Имущественный вычет составляет 13 процентов от суммы до 2 миллионов рублей. За счет него можно вернуть до 260 тысяч рублей. Процентный — может компенсировать ипотечнику до 390 тысяч рублей.

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      Виктория Клабукова
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