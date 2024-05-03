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14:12, 3 мая 2024Бывший СССР

Латвия начала создавать противотанковые рвы на границе с Россией и Белоруссией

Латвия начала создавать противотанковые рвы на границе с РФ и Белоруссией

Фото: Alexander Welscher / dpa / Globallookpress.com

Латвия начала создавать противотанковые рвы вдоль границы с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает портал rus.lsm.lv.

Укрепления возводятся в одном километре от российской границы, рядом с пограничным пунктом Терехово.

«Здесь мы перекапываем дорогу и делаем противотанковый ров, чтобы по этой дороге в случае необходимости не было возможности передвигаться транспорту, включая танки», — сообщил изданию инженерный инспектор Каспар Лаздиньш.

По его словам, противотанковые рвы укрепят «зубами дракона» — сооружениями, препятствующими движению военной техники, а также минными полями, если начнутся военные действия.

Ранее министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что некоторые западные страны передавали Украине оружие с разрешением бить им по территории России. По ее словам, западные лидеры могли не говорить об этом публично, однако это не означает наличия запрета на подобные действия.

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