Латвия начала создавать противотанковые рвы на границе с Россией и Белоруссией

Латвия начала создавать противотанковые рвы на границе с РФ и Белоруссией

Латвия начала создавать противотанковые рвы вдоль границы с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает портал rus.lsm.lv.

Укрепления возводятся в одном километре от российской границы, рядом с пограничным пунктом Терехово.

«Здесь мы перекапываем дорогу и делаем противотанковый ров, чтобы по этой дороге в случае необходимости не было возможности передвигаться транспорту, включая танки», — сообщил изданию инженерный инспектор Каспар Лаздиньш.

По его словам, противотанковые рвы укрепят «зубами дракона» — сооружениями, препятствующими движению военной техники, а также минными полями, если начнутся военные действия.

Ранее министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что некоторые западные страны передавали Украине оружие с разрешением бить им по территории России. По ее словам, западные лидеры могли не говорить об этом публично, однако это не означает наличия запрета на подобные действия.