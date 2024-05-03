Ликвидированный украинский агент подозревался в причастности к теракту в Крокусе

ФСБ подозревала ликвидированного агента в причастности к теракту в «Крокусе»

Ликвидированный ФСБ в Гатчинском районе Ленинградской области украинский агент являлся предполагаемым пособников атаковавших «Крокус» террористов. Об этом в пятницу, 3 мая, в своем Telegram-канале сообщает издание Mash.

Российские силовики искали его на протяжении 23 дней. 10 апреля во время попытки сотрудников спецслужб остановить машину он резко сдал назад, сорвав дверь при ударе о столб. Стреляя по силовикам, он прыгнул с моста через речку Рожайка. После ему удалось скрыться в лесу. В его машине нашли оружие и следы взрывчатки.

По заданию куратора он планировал серию терактов в отношении объектов Минобороны России в Московском регионе, участников одного из добровольческих батальонов и его волонтерского центра в Санкт-Петербурге

О ликвидации агента в Ленобласти при попытке добраться до схрона ФСБ сообщила 3 мая.