Майские снегопады обрушатся еще на два российских региона

Жителей Свердловской и Челябинской областей предупредили о майских снегопадах

4 мая на юг Свердловской и север Челябинской областей обрушатся снегопады с метелями. Об этом предупредил Уральский гидрометцентр в своем Telegram-канале.

«Ночью и в первой половине дня 4 мая на юге Свердловской и крайнем севере Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные осадки, преимущественно в виде снега, сильные гололедные явления (налипание мокрого снега, гололед, гололедица)», — предупредили синоптики.

Скорость ветра, по словам специалистов, будет достигать 15 метров в секунду, также может установиться временный снежный покров. В региональном гидрометцентре пояснили, что непогода будет вызвана циклоном, который формируется над Уралом. В течение следующего дня он сместится к восточным границам Свердловской области — к вечеру осадки ослабеют.

Ранее мощный снегопад обрушился на Татарстан. В поселке Камское Устье обочины дорог и крыши домов оказались обильно запорошены снегом.