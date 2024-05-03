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20:32, 3 мая 2024Экономика

Майские снегопады обрушатся еще на два российских региона

Жителей Свердловской и Челябинской областей предупредили о майских снегопадах

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

4 мая на юг Свердловской и север Челябинской областей обрушатся снегопады с метелями. Об этом предупредил Уральский гидрометцентр в своем Telegram-канале.

«Ночью и в первой половине дня 4 мая на юге Свердловской и крайнем севере Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные осадки, преимущественно в виде снега, сильные гололедные явления (налипание мокрого снега, гололед, гололедица)», — предупредили синоптики.

Скорость ветра, по словам специалистов, будет достигать 15 метров в секунду, также может установиться временный снежный покров. В региональном гидрометцентре пояснили, что непогода будет вызвана циклоном, который формируется над Уралом. В течение следующего дня он сместится к восточным границам Свердловской области — к вечеру осадки ослабеют.

Ранее мощный снегопад обрушился на Татарстан. В поселке Камское Устье обочины дорог и крыши домов оказались обильно запорошены снегом.

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      Нина Ташевская
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