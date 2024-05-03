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16:15, 3 мая 2024Экономика

Мощный снегопад в российском регионе попал на видео

Мощный снегопад в начале мая в поселке Камское Устье в Татарстане попал на видео

На поселок Камское Устье в Татарстане обрушился мощный снегопад. Его последствия попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы».

На кадрах видно, как обочины дорог и крыши домов обильно запорошены снегом. При этом продолжает дуть сильный ветер, продолжают выпадать осадки. На деревьях, на которых уже успели распуститься листья, ветви согнулись под тяжестью снега.

Россияне из регионов, на которые обрушились снегопады, начали массово строить снеговиков. Одна из снежных скульптур вылеплена во дворе дома, где снег покрыл свежую траву. В качестве волос на голове снеговика также используется трава. Другой снеговик появился среди высаженных цветов. Его голову украшает перевернутый горшок для рассады. Еще одного снеговика украсили листьями клубники.

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      Нина Ташевская
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