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15:11, 3 мая 2024Экономика

Россияне начали строить майских снеговиков

В нескольких российских регионах появились снеговики

Фото: Showkat Chowdhury / Unsplash

Из-за внезапных снегопадов, обрушившихся на некоторые регионы, россияне начали массово строить майских снеговиков. Фотографиями с изваяниями поделился Telegram-канал «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы».

Один из снеговиков вылеплен во дворе дома, где снег покрыл свежую траву. В качестве волос на его голове также используется трава. Другой снеговик появился среди высаженных цветов. Голову ему украшает перевернутый горшок для рассады. У еще одного снеговика есть украшение в виде листьев клубники.

Снег ранее выпал в Башкирии, где столбики термометра опустились с аномально жарких плюс 29 градусов в апреле до минус 5 градусов. С утра 3 мая снегопад обрушился на Екатеринбург и другие городах Свердловской области. Снегопад также прошелся по Нижегородской области, Татарстану, Самарской области и другим регионам.

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      Мария Черкасова
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