Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:55, 3 мая 2024Россия

Москвич жестоко избил сына ложкой для обуви и пытался выдавить ему глаз

Shot: на севере Москвы мужчина жестоко избил 17-летнего сына ложкой для обуви

Фото: Visionlabs / Shutterstock / Fotodom

В Савеловском районе на севере Москвы пьяный мужчина жестоко избил 17-летнего сына ложкой для обуви и пытался выдавить ему глаз. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, 1 мая горожанин вернулся домой поздно ночью. Мужчина едва стоял на ногах. На шум в коридор вышел его сын, он сделал родителю замечание. Совет подростка разозлил мужчину, он схватил металлическую ложку для обуви и начал бить сына по ногам.

Москвич остановился только тогда, когда сломал юноше голень. После этого он вцепился ему в шею и стал выдавливать глаз. В этот момент в прихожую выбежала мать подростка. Она оттащила от него разъяренного мужа.

Старшеклассник ушел в свою комнату и только на следующий день пожаловался на ухудшение самочувствия. В больнице у него, кроме перелома и многочисленных ушибов, обнаружили серьезную травму глаза.

Сотрудники полиции начали проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что житель Новой Москвы избил восьмилетнего сына ложкой для обуви из-за просьбы вернуть его к родственникам в гости.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Спасибо, страна сыра и часов!» Медведев заявил о тройной пользе для России от конференции по Украине в Швейцарии

      Пленный солдат ВСУ рассказал об обучении мобилизованных преимущественно обороне

      Член экипажа самолета с россиянами на борту потерял сознание во время полета

      На популярную российскую актрису подали в суд из-за долгов за квартиру

      Комик из «Что было дальше?» переехал в Лондон

      Украинский дрон-камикадзе атаковал российский регион и взорвался

      Алла Пугачева похвалила финалистку шоу «Голос»

      Латвия начала создавать противотанковые рвы на границе с Россией и Белоруссией

      Путин заявил о важности реалистичного подхода к бюджету страны

      Люди по всему миру все еще боятся говорить на деликатные темы. Кто исправляет эту ситуацию?

      Реклама
      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше