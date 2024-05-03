На Украине ломбардам запретили принимать дроны и тепловизоры

Нацбанк Украины запретил ломбардам и банкам принимать дроны и тепловизоры

Национальный банк Украины запретил банкам и ломбардам принимать тепловизоры и дроны. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Национальный банк запретил банкам и небанковским финансовым учреждениям осуществлять активные операции с физическими лицами, предметом обеспечения по которым являются товары двойного использования», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что под «товарами двойного использования» имеются в виду устройства, которые могут быть использованы в военных целях.

Ранее на Украине заявили, что Вооруженные силы Украины не могут противостоять российским FPV-дронам. Системы противовоздушной обороны не могут бить по таким целям, а мелкокалиберное оружие против них малоэффективно.