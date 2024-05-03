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15:36, 3 мая 2024Бывший СССР

На Украине заявили о невозможности противостоять российским FPV-дронам

Экс-полковник СБУ Стариков: армия не может противостоять российским FPV-дронам

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не могут противостоять российским FPV-дронам. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков на своем канале в YouTube.

«Самая большая проблема на линии боевого соприкосновения — это FPV-дроны. (...) Системы ПВО не могут бить по FPV-дронам, а использование мелкокалиберного оружия неэффективно», — указал Стариков.

По его словам, проблему ВСУ необходимо решать на государственном уровне, поскольку применение систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) неэффективно из-за нестандартных частот на российских беспилотниках.

Ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что Россия уничтожила всю кадровую армию Украины, а новобранцы не способны помочь на поле боя. По его словам, мобилизация не изменит ситуацию на фронте. Это связано с тем, что новобранцы не хотят воевать, к тому же их необходимо обучать.

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      Валентин Карант
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