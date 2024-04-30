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04:58, 30 апреля 2024Бывший СССР

На Украине заявили о потере собственной кадровой армии

Экс-полковник СБУ Старков: Россия уничтожила кадровую украинскую армию

Фото: Yannis Behrakis / Reuters

Россия уничтожила всю кадровую армию Украины, а новобранцы не способны помочь на поле боя. О потере заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), его слова приводит «Газета ру».

«Мнение о том, что увеличение численности личного состава приведет к чему-то положительному, ошибочно. Это могло бы быть возможно, если бы новые солдаты были профессионалами, обученными военными, то есть кадровой армией. Но, к сожалению, у нас уже нет кадровой армии», — подчеркнул Стариков.

По его словам, мобилизация не изменит ситуацию на фронте. Это связано с тем, что новобранцы не хотят воевать, а также их необходимо обучать.

Ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сильно недовольны нехваткой личного состава в зоне боевых действий и обвиняют в этом украинских политиков. По его мнению, ВСУ может не спасти и повальная мобилизация, так как новых людей необходимо обучать на протяжении минимум трех месяцев, в то время как всем становится очевидно, что судьба Украины решится уже в апреле — мае.

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      Евгений Силаев
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